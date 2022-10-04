وثق مقطع فيديو الأمير محمد بن سلطان بن ناصر آل سعود، وهو يلعب تنس الطاولة مع وزير السياحة أحمد الخطيب.

وعلق الأمير محمد على الفيديو الذي شاركه بحسابه في تويتر : ” في وقت الاستراحة طقة تنس مع الغالي معالي الاستاذ احمد الخطيب في صالة ترفيه الموظفين بوزارة السياحة .. مع التحفظ على نتيجة المبارة ” .