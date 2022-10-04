تواصل الجهات الأمنية جهودها في رصد وضبط المتسولين في كافة مناطق المملكة.

ففي منطقة الرياض تم رصد وضبط مواطنة قامت بالتسول أمام أحد الجوامع مستغلة عاطفة المصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة وتبين قيامها بامتهان تكرار التسول حيث تمت إحالتها للنيابة العامة.

وتم رصد وضبط مواطنتين قامتا بالتسول بشكل مباشر من المارة أمام أحد المحال التجارية.

رصد وضبط مقيم بنجلاديشي وذلك بعد قيامه بالتسول بطريقة غير مباشرة عبر بيع زجاجات المياه في الإشارات المرورية.

رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية وذلك بقيامه بالتسول بطريقة غير مباشرة وذلك من خلال بيع علب الماء عند الإشارات المرورية.