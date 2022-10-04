قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى سابقا د. فهد بن جمعة أن “الداون تاون” دائما ما يكون هو البؤرة الاقتصادية والاجتماعية لأي مدينة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج “هنا الرياض” على قناة الإخبارية : ” انظر إلى جميع المدن الكبيرة في العالم هي نشأت من الداون تاون ثم بدأت تتوسع يميناً ويساراً .

وتابع أن تطوير المراكز الحضارية يسهم في إجمالي الناتج المحلي وله مضاعف اقتصادي مباشر وغير مباشر منها التقاء رجال الأعمال والموظفين والزوار.