أظهر مقطع فيديو، سماع صوت صافرات الإنذار في اليابان قبل قليل تحذر من صواريخ محتملة.

وطلبت إحدى الإذاعات المحلية، من الناس الاحتماء بعد أن أصدرت الحكومة اليابانية تحذير نادر بشأن إطلاق صاروخ كوري شمالي.

وأطلقت كوريا الشمالية، صاروخاً باليستيا حلّق فوق سماء اليابان وسط دعوات من الحكومة اليابانية للمواطنين لإخلاء المباني والانتقال للطوابق السفلية في محافظة “هوكايدو” ومدينة “أموري”، وأنباء أن الصاروخ سقط في المحيط وتوترات تتصاعد بين البلدين.

وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرا إلى سكان منطقتين شمالي البلاد، مناشدة إياهم الاحتماء بعد إطلاق الصاروخ داخل مبانٍ أو تحت الأرض.