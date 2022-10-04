كشف برنامج حساب المواطن، كيفية استعادة الحساب الشخصي للمُستفيد في حال فقدانه أو حذفه بالخطأ.

وأوضح البرنامج، أنه في حال تم حذف الحساب بإمكان التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوماً من حذف الحساب.

ولفت إلى أن خطوات التسجيل تكون عن طريق تسجيل جديد ثم إدخال تفاصيل الطلب، وبعدها تتم تعبئة البيانات وتقديم الطلب.