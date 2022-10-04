كشف برنامج حساب المواطن، كيفية استعادة الحساب الشخصي للمُستفيد في حال فقدانه أو حذفه بالخطأ.
وأوضح البرنامج، أنه في حال تم حذف الحساب بإمكان التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوماً من حذف الحساب.
ولفت إلى أن خطوات التسجيل تكون عن طريق تسجيل جديد ثم إدخال تفاصيل الطلب، وبعدها تتم تعبئة البيانات وتقديم الطلب.
افتعال مشكلة غير مؤهل لعدم الافصاح عن الدخل الاضافي من الاصول العقاريه ورفض الاعتراضات حتى وان كان المستفيد مفصح عن الدخل الاضافي من العقار قبل 3 سنوات ووضعه سليم لكن ليس بيده حل سوا حذف الحساب وتسجيل من جديد