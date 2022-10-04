دعت وزارة الحج والعمرة، شركات ومؤسسات العمرة، لتقديم حزم الخدمات كافة لضيوف الرحمن بأكمل وجه، ورفع جودة الخدمات في القطاع، وتيسير رحلة المعتمرين والحجاج تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأبانت وزارة الحج والعمرة، أن جميع شركات ومؤسسات العمرة مُلزمة التزاماً تاماً بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها، وتفويجهم للمسجد الحرام وفق الأوقات المعتمدة في التصاريح، ويشمل الإجراء من يرغب منهم في تكرار العمرة خلال فترة وجودهم في مكة المكرمة، وأيضاً إصدار تصاريح الصلاة في الروضة لمن يرغب.

وأكدت على ضرورة رفع مستوى جودة الخدمات، وإلزام الشركات والمؤسسات بتقديمها من خلال الجولات الرقابية الميدانية المستمرة، والرصد الآلي المُكثف.