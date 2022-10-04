أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي فوز ملف تروجينا 2029 بإستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ41.
ويذلك تصبح السعودية أول دولة تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية تروجينا 2029 في نيوم من غرب قارة آسيا وذلك بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان.
ومن المتوقع أن يشارك في الأولمبياد الشتوي أكثر من 32 دولة آسيوية في أبرز المسابقات.
فيديو | لحظة الإعلان عن فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في #تروجينا #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/o0mLZz0WRv
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 4, 2022
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