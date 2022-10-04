أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي فوز ملف ⁧‫تروجينا 2029 بإستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ41.

‏⁧‫ويذلك تصبح السعودية أول دولة تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية ⁧‫تروجينا 2029‬⁩ في ⁧‫نيوم‬⁩ من غرب قارة آسيا وذلك بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان.

ومن المتوقع أن يشارك في الأولمبياد الشتوي أكثر من 32 دولة آسيوية في أبرز المسابقات.