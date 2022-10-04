كشفت وزارة الصحة، عن 4 موانع لتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لموسم الشتاء هذا العام، وذلك تزامنا مع انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لموسم شتاء 1444، والتي تمتد لأربعة أشهر.

وأوضحت الصحة ممثلة بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة، أن موانع إعطاء اللقاح تنحصر في فئة الأطفال الأقل من ستة أشهر، ومن يعاني من حساسية البيض، ومن حدثت له حساسية شديدة من جرعة لقاح الإنفلونزا، كذلك من يعاني من مرض حاد مصحوب بحرارة.

وكانت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، دشنت الحملة الوطنية بدءا بالجهات المقدمة للتطعيم، بالمراكز والمستشفيات الحكومية والخاصة بمنطقة المدينة المنورة.