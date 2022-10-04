هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على فوز تروجينا باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029.

وقال: “فوز تروجينا اليوم -كأول مدينة غرب آسيا-، هو فوز لكل السعوديين وأفراد المجتمع الخليجي، ولم يكن ليتحقق، لولا الدعم السخي وغير المحدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-، اللذان لا يألوان في تقديم كل ما من شأنه تقدم وازدهار السعودية بما يتماشى مع أهداف وتطلعات رؤية 2030″.

وتابع: ” أثبتت تروجينا بفوزها اليوم، أن السعودية قادرة بشبابها على استضافة أكبر الاحداث الدولية، وأنها تملك البنية التحتية المناسبة لإنجاح أي حدث تستضيفه”.