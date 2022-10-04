تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3٫69442 مقابل الريال الواحد 0٫27068

– الدولار: 3٫75800 مقابل الريال الواحد 0٫26610

– درهم إماراتي: 1٫02311 مقابل الريال الواحد 0٫97741

– ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59123

– دينار أردني:5٫30049 مقابل الريال الواحد 0٫18866

– دينار كويتي: 12٫13612مقابل الريال الواحد 0٫08241

– دينار بحريني:9٫96859 مقابل الريال الواحد 0٫10032

– الريال القطري:1٫03213 مقابل الريال الواحد 0٫96887

– الدرهم المغربي: 0٫34412 مقابل الريال الواحد2٫90887

– الجنيه المصري: 0٫19156 مقابل الريال الواحد 5٫22039