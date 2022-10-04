تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 3٫69442 مقابل الريال الواحد 0٫27068
– الدولار: 3٫75800 مقابل الريال الواحد 0٫26610
– درهم إماراتي: 1٫02311 مقابل الريال الواحد 0٫97741
– ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59123
– دينار أردني:5٫30049 مقابل الريال الواحد 0٫18866
– دينار كويتي: 12٫13612مقابل الريال الواحد 0٫08241
– دينار بحريني:9٫96859 مقابل الريال الواحد 0٫10032
– الريال القطري:1٫03213 مقابل الريال الواحد 0٫96887
– الدرهم المغربي: 0٫34412 مقابل الريال الواحد2٫90887
– الجنيه المصري: 0٫19156 مقابل الريال الواحد 5٫22039
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