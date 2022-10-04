عبد الكريم الجاسر: سلمان الفرج هو الكل في الكل في الهلال

علق الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر، على مستوى لاعبي نادي الهلال في ظل غياب سلمان الفرج بسبب إصاباته.

وقال “الجاسر” في حديثه: “سلمان الفرج هو الكل في الكل في الهلال هو المدرب والقائد وترمومتر الفريق، فشاهدنا الفريق يلعب بدون تكتيك وبدون معرفة”.

وأضاف: “الفريق في المباراة ما كان يدري ايش يسوي في الملعب، فغياب سلمان أفقد الفريق كل شئ ويجب أن يتم وضع حل لها”، بحسب برنامج “المنتصف”.

ويواصل سلمان الفرج تدريباته برفقة الجهاز الطبي بعد إصابته على مستوى عضلة الساق.