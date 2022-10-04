أكد العلماء أن هناك تهديد وبائي كبير محتمل؛ بسبب فيروسا يعيش في القردة الإفريقية لديه القدرة على إصابة البشر وقد يؤدي إلى حدوث الجائحة التالية.

وتفصيلا، فإن فيروس حمى القرد النزفية (SHFV) متوطن في الرئيسيات الإفريقية البرية؛ ويتسبب في ظهور أعراض قاتلة تشبه الإيبولا في قردة المكاك، بما في ذلك النزيف الداخلي ويقتل تقريبا كل الرئيسيات التي يصيبها.

كما يختلف الفيروس جهاز المناعة، ويعطل آليات الدفاع الرئيسية ويغزو الجسم خلية تلو الأخرى، إلا أنه يتم اكتشاف أي حالات إصابة بين البشر حتى الآن لكنه مهيأ للانتشار.