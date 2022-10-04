كشفت مجموعة الشايع الدولية عن توفر وظائف شاغرة في مجال إعداد القهوة “ستاربكس”، للعمل بمسمى (مقدم/ة قهوة، مشرف ومساعد مدير).
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك للمسميات والشروط التالية:
الوظائف:
– مقدم/ة قهوة (باريستا).
– مشرف.
– مساعد مدير.
– مدير.
موقع العمل:
– المطار و شمال الرياض.
المميزات الوظيفية:
– عمولات اضافيه.
– دورات تطويرية وتدريبية.
– بطاقة تخفيض 30% على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة.
وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
ويتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني بعنوان (باريستا أو مشرف أو مساعد مدير) حسب نوع الوظيفة المقدم عليها على: [email protected]
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