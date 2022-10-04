كشفت مجموعة الشايع الدولية عن توفر وظائف شاغرة في مجال إعداد القهوة “ستاربكس”، للعمل بمسمى (مقدم/ة قهوة، مشرف ومساعد مدير).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

– مقدم/ة قهوة (باريستا).

– مشرف.

– مساعد مدير.

– مدير.

موقع العمل:

– المطار و شمال الرياض.

المميزات الوظيفية:

– عمولات اضافيه.

– دورات تطويرية وتدريبية.

– بطاقة تخفيض 30% على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة.

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

ويتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني بعنوان (باريستا أو مشرف أو مساعد مدير) حسب نوع الوظيفة المقدم عليها على: [email protected]