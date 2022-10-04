كشفت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة الثانوية فأعلى في عدّة تخصصات؛ للعمل في بقيق.

وأوضحت المدينة، أن المسمى الوظيفي هو: ممثل مركز اتصال العملاء، بينما المؤهلات والخبرات: شهادة الثانوية العامة فأعلى، خبرة سابقة 2 سنوات في مركز الاتصال، خبرة لا تقل عن 1 سنة في تشغيل نظام CAFM.

وأشارت إدارة المدينة، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2022م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف