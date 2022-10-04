كشف بيانات رسمية، الاثنين، أن التضخم السنوي التركي قفز إلى ذروة جديدة تمثل أعلى مستوى في 24 عاما عند 83.45% في سبتمبر، ليأتي أقل من التوقعات، بعد أن فاجأ البنك المركزي الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين رغم ارتفاع الأسعار.

وأظهرت البيانات المتوفرة، تسارع التضخم السنوي في تركيا للشهر السادس عشر على التوالي ليصل إلى 83.45% في سبتمبر، بالمقارنة مع 80.2% في أغسطس الماضي، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء التركية.

وأوضح معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.08% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع لرويترز عند 3.8%، وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.63%.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.78% على أساس شهري في سبتمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا 151.50%، وارتفع معدل التضخم منذ الخريف الماضي، عندما تراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي التركي تدريجيا سعر الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس إلى 12%، في دورة تيسير غير تقليدية طالب بها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتعد معدلات نمو أسعار بعض المنتجات الغذائية الأساسية خلال العام الماضي: بطاطس 170٪، السكر 164٪، دقيق 129٪، الحليب 127٪، مكرونة 113٪، أرز 110٪، المياه والمياه المعدنية 108٪، حبوب الخبز 107٪، لحم دجاج 102٪.