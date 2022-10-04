يقوم الكثير من عشاق السيارات الفاخرة بالبحث حول اسعار جي إم سي يوكون V8 5.3L SLE في المملكة، والتي تعد واحدة من أفخم السيارات الأمريكية في المملكة.

وتعتبر سيارات جي إم سي الأمريكية من أفضل السيارات التي تتمتع بطابعها الخاص سواء فيما يخص التصميم الخارجي الجريء، أو تجهيزاتها الداخلية عالية المستوى.

وتتوفر سيارات جي إم سي، وبينها سيارة يوكون في السعودية لدى شركتي : الجميح للسيارات، التوكيلات العالمية للسيارات.

وتأتي سيارة الإس يو في الفاخرة، جي إم سي يوكون، بأربعة فئات هي: SLE القياسية، والفئة الثانية SLT، والفئة المجهزة لتكون أفضل على الطرق الوعرة AT4 والفئة الأكثر فخامة دينالي.

وتنفرد السيارة بتصميمها الضخم الذي يعكس مستوى الرحابة والرفاهية الداخلية بشكل كبير، كما أنهل جاءت بواجهة أمامية وحشية وفاخرة في وقت واحد، فحصلت على شبك أمامي كرومي عريض يحتل المساحة الأكبر للواجهة الأمامية.

وزودت السيارة بمصابيح على شكل حرف الـC والتي جاءت تعمل بتقنية LED بالكامل، كذلك حصلت على مصابيح خلفية جديدة على شكل حرف C، مع حساسات أمامية وخلفية.

وتستمد السيارة قوتها، من محرك مكون من 8 أسطوانات سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وعزم 624 نيوتن متر، يتميز بمعدل استهلاك الوقود 6.8 كم/لتر.

بينما تأتي باقي فئات يوكن، بمحرك 5.3 لتر بقوة 355 حصان وعزم 519 نيوتن متر، يتميز بمعدل استهلاك 7.2 وقود كم/لتر.

وتتوفر السيارة بالأسعار التالية لدى وكلاء العلامة الأمريكية :

جي إم سي يوكون SLE دفع ثنائي بسعر 235,000 ريال شامل الضريبة

جي إم سي يوكون SLE دفع رباعي بسعر 247,000 ريال شامل الضريبة

جي إم سي يوكون SLT دفع ثنائي بسعر 265,000 ريال شامل الضريبة

جي إم سي يوكون SLT دفع رباعي بسعر 277,000 ريال شامل الضريبة

جي إم سي يوكون AT4 بسعر 298,000 ريال شامل الضريبة