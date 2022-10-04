اقتحم مودع لبناني جديد مسلح، اليوم الثلاثاء، بنكًا في مدينة صور جنوب لبنان للمطالبة باسترداد وديعته.

وقالت جمعية المودعين اللبنانيين، عبر تويتر:” أن المقتحم، ويدعى على حسن حدرج، اقتحم بنك بيبلوس في مدينة صور، وبحوزته مسدسًا”

وأضافت:” أنه يحتجز رهائن بداخل المصرف مطالبًا بوديعته البالغة 44 ألف دولار لتسديد ديونه.”

وأفادت الجمعية بأن موظفي شركة كهرباء قاديشا في طرابلس اقتحموا “فيرست ناشيونال بنك”، وذلك بسبب؛ تلكؤ إدارة الفرع في تسليمهم رواتبهم.

وتابعت: أن عسكريًا متقاعدًا في قوى الأمن الداخلي، اقتحم مصرف BLC في مدينة شتورة، واحتجز عددا من الرهائن مطالبا بوديعته البالغة 24502 دولار، كاشفة عن محاولة اقتحام أحد المصارف في زحلة إلا أن المصرف أقفل أبوابه قبل وصول المودع.

والجدير بالذكر أن الأسابيع الماضية شهدت لجوء عدد متزايد من المودعين لعمليات اقتحام بنوك تحت تهديد السلاح لمحاولة استعادة مدخراتهم.