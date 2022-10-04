أوضح المهندس عامر الخالدي، الخبير التقني، أن مشكلة الأجهزة الإلكترونية “لاب توب” هي استخدام البطارية وعدد البرامج التي يتم استخدامها، لافتًا أنه يجب عدم فتح أكثر من برنامج في نفس الوقت حتى لا يؤثر على صحة البطارية.

وقال” الخالدي” خلال لقائه على برنامج “صباح السعودية”: ” أن العمر الافتراضي للبطاريات أجهزة لاب توب تتراوح بين 3-4 ساعات، كما برامج الجرافيك من اكثر البرامج التي تؤثر على عمر البطارية.”

وشدد التحذير من خطورة وضع الهاتف على البطارية الخاص بالهاتف، وكلما تم وضع الهاتف على الشحن يؤدي إلى تقليل العمر الافتراضي لها، كما أنه يجب ترك البطارية دون وضعها في الكهرباء حتى تصل نسبة الشحن بها لـ 7 %.