رد اللاعب الجزائري يوسف بلايلي على ما يلاحقه من شائعات فيما يتعلق برحيله عن نادي بريست، مشيرًا إلى أن رحيله عن بريست تم في إطار طبيعي ووفق احترام تام لبنود العقد.

وأكد “بلايلي” أن بعض الأطراف حاولت جاهدة تشويه صورته من خلال تزييف الحقائق، مبينًا أنه لم يجد راحته مع الفريق خاصة أنه بعيد عن عائلته.

ومن جانبه، قال المدير الرياضي لفريق بريست: “كان من الصعب على بلايلي الاستمرار مع الفريق واتفقنا على إنهاء التعاون بيننا”.

وتابع: “كل ما قيل في الأيام الأخيرة عن اللاعب تبقى ضمن الأمور الخاصة لا تهمنا.. الأهم وفوق كل اعتبار هو حالة الفريق”.

وجاء ذلك بعد إعلان نادي بريست المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، عن فسخ تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري يوسف بلايلي بطلب من اللاعب.