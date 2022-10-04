أكد عبدالله الملا اختصاصي علاج طبيعي وتقويم عمود فقري، أن استخدام الأدوية التجارية على المدى الطويل لن تجدي نفعاً.

وأوضح “الملا” أن تخصص العلاج الطبيعي هدفه الأساسي أن الشخص يعتمد على نفسه قدر المستطاع ولا يحتاج لأي أداة أخرى مساعدة له.

وأضاف: “العلاج الأساسي نعدل الجسم نفسه والعضلات والعمود الفقري والمفاصل، واستخدام الأدوية التجارية على المدى الطويل لن تجدي نفعاً دون العلاج الطبيعي فبالتوقف عنها تتدهور حالتك”.