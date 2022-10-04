أوضح الفني الميكانيكي وجدي عرب، الوقت الأنسب لتبديل زيت السيارة، حيث يحتاج تغييره كل فترة بناءًا على بيانات المصنع.

وقال وجدي عرب، خلال برنامج “صباح السعودية”، أنه إذا أوضح الكتيب أنه يحتاج تغييره كل 5 آلاف كيلومترًا فيجب تغييره حينها حتى لا تحدث مشاكل في المحرك أو درجة حرارته أو أضرار لاحقة.

وأشار إلى أن تلك الأضرار مثل حدوث الاحتكاك داخل المحرك، بينما بعض الشركات وضعت بيانات متابعة ووقت تغيير المحرك وزيت المحرك.