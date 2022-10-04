كشفت صور مسربة معلومات تتعلق بـ Galaxy S23 Ultra الذي ستطرحه سامسونغ ليكون أقوى هواتفها الذكية.

ويشبه الهاتف الجديد في تصميمه هاتف Galaxy S22، إلا أن حواف هيكله ستكون أكثر انحناء، وسيحصل على شاشة أعلى دقة أما أبعاد هيكله فستكون (163.4/78.1/8.8) ملم.

كما سيحصل هيكل الهاتف على مقاومة ممتازة للماء والغبار، وستتم حمايته بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش، كما سيجهز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالكاميرات.

فيما ستحصل الكاميرا الأساسية على 4 عدسات إحداها بدقة 200 ميغابيكسل وفيها عدسة مخصصة للتصوير العريض، وعدسة لتصوير الماكرو، ومجهزة بمستشعر ليزري لقياس المسافات وتحديد عمق الصورة.

كما سيكون الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال وماسح لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة.