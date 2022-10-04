استطاع ابن الفنان الكويتي عبد الله رويشد، خالد الرويشد، أن يخطب قلوب المتابعين من خلال وصلة غنائية له بسبب تشابه صوته مع صوت والده، الأمر الذي أثار تعجب بعض المتابعين بسبب درجة التطابق الكبير بينهما.

شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ ابن عبد الله رويشد وهو يغني أثناء عزفه على العود، وسط عدد من أصدقائه.

ولقى المقطع تفاعلتً واسعًا من المتابعين؛ بسبب التشابه الكبير في الملامح بينه وبين والده، إلى جانب تطابق الصوت أيضاً.

وتعجب البعض من درجة تطابق صوت عبدالله رويشد وابنه حتى إن البعض شكك في الصوت وأنه مسجل للفنان الكويتي.

وعلق أحد المتابعين قائلاً: “يالله محلى الزمن اللي ينعاد شبه أبيه ونفس الصوت بالبداية حسبت أبوة معاهم في الجلسة ويغني مستحيل هالتطابق.”

وأضاف :” سبحان الله نفس الصوت”، “اللي يقولون موهو اللي يغني مسجلين صوت أبوه من جدكم تسولفون انتوا؟!”، “شكل وصوت تبارك الله”.

والجدير بالذكر أن الفنان الكويتي عبدالله الرويشد قد كشف من قبل أنه تعرض لمعارضة قوية من أسرته في بداية مشواره الفني لاحترافه الغناء، ولكن فيما بعد اقتنعوا بموهبته.