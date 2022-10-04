كشفت شركة الخطوط السعودية للتموين، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بالرياض وجدة.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- سائق (الرياض):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة لا تقل عن سنة.
– مهارات التواصل.
2- مدير الاستدامة (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
– خبرة قيادية في مجال الاستدامة، وغيرهم.
وأفادت بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م.
وللتقديم ومعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي من خلال الرابط التالي:
1- سائق (الرياض): هنا
2- مدير الاستدامة (جدة): هنا
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