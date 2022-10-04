وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على ثلاث توصيات على تقرير الصندوق العقاري للعام المالي 42-1443 وطالب في القرارات بدراسة زيادة مقدار القرض المدعوم إلى مستوى يفي بشراء العقار المطلوب وفقاً للبرامج التمويلية السكنية التي يدعمها الصندوق وكذلك زيادة مدة سداد القرض.

وأكد المجلس على تمكين المواطنين من الأفراد رجالاً ونساء من الحصول على القروض العقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق بامتلاك المسكن الأول وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق.

ودعا الشورى إلى إجراء دراسة اكتوارية عبر جهة مستقلة للتأكد من كفاية رأس ماله لتغطية الالتزامات المالية في الحاضر والمستقبل حيال العقود الحالية والمتوقعة في الوقت القريب والمتوسط، بحسب صحيفة “الرياض”.