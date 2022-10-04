كشفت بعض مواقع الإنترنت أن صانعي الهواتف في الصين يطورون تقنيات جديدة قادرة على ملء بطارية الهاتف بالكامل خلال أقل من 10 دقائق.

وقالت إن الشركات المصنعة للهواتف في الصين تطور حاليا تقنيات جديدة لشحن الهواتف بسرعة فائقة، وقد تعتمد على هذه التقنيات شواحن باستطاعة 210 واط على الأغلب”.

وذكرت أنه توجد حاليا هواتف ذكية مجهزة بشواحن قادرة على ملء سعة بطاريتها بالكامل خلال فترة قصيرة، فهاتف iQOO 10 Pro الذي أطلق الصيف الماضي على سبيل المثال لديه شاحن باستطاعة 200 واط، ويمكن لهذا الشاحن أن يملأ بطارية الجهاز من 0 إلى 100% خلال 10 دقائق، كما يتوقع أن يحصل هاتف +Redmi Note 12 Pro المنتظر على شاحن فائق السرعة باستطاعة 210 واط.

وأشارت إلى “أن معظم الهواتف الذكية التي ستظهر العام القادم من المفترض أن تحصل على تقنيات الشحن الفائق السرعة، وعلى شواحن باستطاعة 120 واطاً”.