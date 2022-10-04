أوضحت الهيئة العامة للنقل، الرد على الأسئلة الشائعة حول أنشطة النقل البحري.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على تويتر، انفوجرافيك، يوضح الرد على جميع الأسئلة الشائعة بشأن أنشطة النقل البحري .”

وجاء الرد كالتالي:

١: كيف أقوم بحجز رحلة على عبارة فرسان؟

– عن طريق بوابة نقل ← الخدمات الإلكترونية للنقل البحري ← الحجز على العبارات

٢: كيف أقوم بحجز لسيارتي لجزيرة فرسان ؟

– أهلا بك، يمكنك ذلك عن طريق مكاتب الحجز الموجودة في الميناء واجهت مشكلة تقنية في الحجز على عبارة فرسان.

٣: من يمكنه المساعدة؟

– فريق الدعم الفني ويمكن التواصل معهم على 19929 أو عبر البريد الإلكتروني التالي [email protected]

٤: أرغب في تسجيل واسطتين بحريتين للصيد والنزهة، كيف يتم التسجيل؟

– عن طريق بوابة نقل ← الخدمات الإلكترونية للنقل البحري ← برنامج الوسائط البحرية – تسجيل .

٥: أواجه مشكلة في إصدار سند التملك ولم أجد تجاوبا من فريق الدعم الفني، كيف أتقدم بشكوى؟

– يتم رفع بلاغ عن طريق موقع الهيئة العامة للنقل ← الخدمات الإلكترونية ← برنامج الوسائط البحرية ← تسجيل ← تقديم بلاغ .

٦: ماهي خطوات تجديد القارب؟

– يتم التوجه إلى بوابة نقل ← الخدمات الإلكترونية للنقل البحري ← برنامج الوسائط البحرية ← تسجيل ← إصدار سند تملك ← بعد صدور الموافقة ← يتم إصدار رخصة تشغيل لاحظت أن أحد القوارب لا يوفر وسائل السلامة.

٧: كيف أتقدم بالإبلاغ عنه؟

– يتم رفع بلاع في النظام عن طريق مركز البلاغات 19929.

٨: ماهي شروط تسجيل السفينة تحت العلم السعودي؟

يشترط لتسجيل سفينة في سجل السفن بالمملكة أحد الشروط التالية:

– أن يكون مالك السفينة سعودي وفي حال كان مالك السفينة شركة ذات رأس مال مشترك سعودي- غير سعودي) يجب:

١: أن تكون الشركة مسجلة وفقا لأنظمة المملكة

2: أن لا يقل رأس المال السعودي عن 51% من رأس المال

3: أن يكون مقر الشركة في المملكة.

٩: كيف يتم شحن شحنة عن طريق النقل البحري؟

– عن طريق شركات وسطاء الشحن البحري المرخصين من قبل الهيئة العامة للنقل، تم نقل بضاعة بحرا من المملكة إلى دولة أخرى، ولم تصل الشحنة.

١٠: كيف أتقدم بشكوى؟

يتم رفع بلاغ ببيانات الشركة عن طريق مركز الاتصال الموحد 19929.

١١: أريد أن أصدر ترخيص وسيط شحن بحرا لكن لم أجده في خدمات البحري ببوابة نقل ؟

– الآن يمكنك إصدار ترخيص وسيط الشحن بحرا عن طريق بوابة نقل خدمات النقل البري ومسماه وسيط الشحن عند إصدار لترخيص نشاط الخدمات اللوجستية .

١٢ : هل يحق لي مزاولة نشاط وسيط الشحن البحري؟

– يحق لك مزاولة نشاط وسيط الشحن البحري وذلك عن طريق بوابة نقل > خدمات النقل البري.

١٣: مالمقصود بقيد الوحدات البحرية ؟

– السفينة التي يقل طولها عن السفن الشراعية وهي :

السفن البدائية ، سفن النزهة التي لا يزيد طولها عن أحد عشر مترا، سفن الصيد التي لا تزيد طولها على عشرين متراً أربعة وعشرين متراً الهيئة العامة للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY نقل للمستقبل