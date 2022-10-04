أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن إيقاف اثنين من مسؤولي نادي أريما مدى الحياة بعد واقعة تدافع في ملعب لكرة القدم أسفرت عن مقتل 125 شخصاً على الأقل.

ومن جانبه، أوضح إروين توبينغ رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد، أن “أريما” عوقب بغرامة 250 مليون روبية “16398 دولاراً”.

كما صرح وزير الأمن الإندونيسي، محمد محفوظ، بأن بلاده ستشكل فريقاً مستقلاً لتقصي الحقائق والمساعدة في تحديد المتورطين في الكارثة.

كما كلفت الحكومة الشرطة الوطنية أيضاً بالتحقيق مع الأشخاص الذين تعدهم مسؤولين عن الحادث، خلال الأيام القليلة المقبلة، وتقييم الإجراءات الأمنية.