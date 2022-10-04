قال فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، إن بلاده توقفت فيها مظاهر الحياة وذلك لمدة 15 عاما.

وأضاف أن ذلك حدث خلال الفترة من عام 1967 وحتى عام 1982، لافتا إلى أن الذي استمر في النمو هم البشر ومطالبهم من سكن وتعليم وخلافه.

ولفت، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية بمنسابة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر، أن حياة الأمة تاريخ،وأن ما يقدمه المواطن والمسؤولين سيستمر آثاره الطيبة وغير الطيبة لسنين قادمة.

وأكد فخامته أن الجهل يعد خطير جدا جدا لانه ممكن أن يدفع الإنسان على إجراءات خطيرة على من حوله.