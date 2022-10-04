اتهم الخبير الاقتصادي الأمريكي، جيفري ساكس، الولايات المتحدة الأمريكية بتسببها في الانفجارات التي وقعت في خطوط أنابيب “السيل الشمالي” .

وقال الخبير الأمريكي:” “أوروبا تمر بتراجع اقتصادي حاد للغاية، وقد تفاقم انخفاض مستويات المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار، إلا أن الشيء الرئيسي هو الانقطاعات في الطاقة أكثر من أي شيء آخر، والآن ومن أجل القضاء على ذلك تماما، قاموا بتدمير (السيل الشمالي”.

وأشار إلى أن هناك معلومات تفيد بأن مروحيات عسكرية أمريكية متمركزة في غدانسك البولندية كانت تحلق فوق تلك المنطقة.

ونوه عن تهديدات الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا العام، وكذلك تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن تلك “فرصة رائعة”، مضيفا أن محاوريه في أماكن مختلفة من العالم مقتنعون بمسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عما حدث.