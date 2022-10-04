أكد الدكتور نبيل براشا استشاري العقم وأطفال الأنابيب أن تقنيات تحديد مواصفات المولود (لون العيون والشعر والطول والوزن) ستكون متاحة من خمس إلى عشر سنوات غالباً.

وقال “الجدول الصيني” وكذلك الحموضة والقلوية لتحديد جنس المولود جميعها طريق غير مثبتة علمياً، ولا أنصح بها “.

وأضاف ” عمليات تحديد جنس المولود نسبة نجاحها 100%، فإذا حددت المريضة رغبتها في إنجاب الذكر حتما ستلد ذكر وتكون نسبة نجاحها مؤكدة “.