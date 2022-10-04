أكد الدكتور نبيل براشا استشاري العقم وأطفال الأنابيب أن تقنيات تحديد مواصفات المولود (لون العيون والشعر والطول والوزن) ستكون متاحة من خمس إلى عشر سنوات غالباً.
وقال “الجدول الصيني” وكذلك الحموضة والقلوية لتحديد جنس المولود جميعها طريق غير مثبتة علمياً، ولا أنصح بها “.
وأضاف ” عمليات تحديد جنس المولود نسبة نجاحها 100%، فإذا حددت المريضة رغبتها في إنجاب الذكر حتما ستلد ذكر وتكون نسبة نجاحها مؤكدة “.
د.نبيل براشا (استشاري العقم وأطفال الأنابيب): تقنيات تحديد مواصفات المولود (لون العيون والشعر والطول والوزن) ستكون متاحة من خمس إلى عشر سنوات غالباً @BrashaNabeel@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/RSO3NG6OXE
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2022
د.نبيل براشا (استشاري العقم وأطفال الأنابيب): "الجدول الصيني" لتحديد جنس المولود طريقة غير مثبتة علمياً، ولا أنصح بها @BrashaNabeel@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/RUnbsoa3z1
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 3, 2022
د.نبيل براشا (استشاري العقم وأطفال الأنابيب): عمليات تحديد جنس المولود نسبة نجاحها 100%@BrashaNabeel@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MpbiHcVLdc
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 3, 2022
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