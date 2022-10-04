أكد المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، بيتسو موسيماني، أنه عازم على إعادة الفريق الأول لكرة القدم إلى موضعه الطبيعي في دوري المحترفين.

وقال :”موسيماني”، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم:”أنا قبلت التحدي لإعادة الأهلي لموضعه الطبيعي وتدريب النادي وموجود اليوم هنا لأكمل التحدي”.

ولفت إلى أنه درب الكثير من الفرق في أفريقيا بينما خبرته بسيطة في آسيا لذا فهو يحتاج قليل من الوقت، مضيفا أن خبرته الآسيوية كانت كلاعب في السد والمواجهات أمام الفرق الآسيوية، وآخرها أثناء مواجهة الهلال في كأس العالم قبل ست أشهر.