دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) أصحاب طلبات تملك العقارات إلى سرعة استكمال طلباتهم قبل 29 نوفمبر المقبل.

وذكرت أنها رصدت عدد من الملاحظات على الطلبات المرفوعة منصة “إحكام”، ومنها: طلبات تقدم بها أصحابها وقاموا بحفظها دون استكمال الإجراءات المطلوبة. وطلبات لم تستكمل سداد المقابل المالي.

وأضافت أن الملاحظات التي رصدتها تضمنت عدم تقديم أصحاب طلبات تملك العقارات شهادة الضمان الاجتماعي، أو أن الطلب لا يزال لدى المكتب الهندسي.

وأكدت أنها أعادت طلبات لصاحب الطلب لاستيفاء بعض المتطلبات اللازمة لدراسة الطلب، ولم يقم المستفيد باستكمال المطلوب حتى تاريخه، مشددة على أهمية المسارعة لاستيفاء المتطلبات خلال الفترة المطلوب حتى تاريخه.