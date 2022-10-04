أصدر القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 8 سنوات مع النفاذ بحق شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، السعيد بوتفليقة.

ويأتي ذلك الحكم في قضية الحملة الانتخابية لترشيح الرئيس الراحل لعهدة رئاسية جديدة في 2019، والإثراء غير المشروع.

وجاء الحكم تأييدا للحكم الصادر عن القطب الجزائري والاقتصادي والمالي الصادر بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية.

وأصدرت الجهة القضائية ذاتها قرارا بتغريم السعيد بوتفليقة مليون دينار جزائري،كما حكمت على رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بـ 4 سنوات سجنا نافذة مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة.