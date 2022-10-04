كشف صحيفة “تليغراف” البريطانية اليوم الثلاثاء أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يرحل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت أن إريك تن هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد سيكون عليه الآن الموافقة على التغيير في حال تلقي عرض مناسب لضم رونالدو (37 عاماً) في سوق الانتقالات الشتوية.

وشارك رونالدو أساسيا فقط في المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد أمام برنتفورد صفر – 4 في 13 أغسطس، وبعدها لعب إجمالي 80 دقيقة في مباريات الفريق بالدوري ولم يسجل أي هدف في الدوري الإنجليزي حتى الآن في الموسم الحالي.