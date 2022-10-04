كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن سر انتصارات الفريق في المواسم الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال حديثه قبل المباراة المقررة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني غدا الأربعاء، إن الحظ لا يمكن أن يقود فريقا إلى هذا الحد.

رغبة دائمة في الفوز بدوري الأبطال

وأضاف: «دائما ما أرغب في الفوز بدوري الأبطال. الدوري المحلي مهم للغاية، لكن دوري الأبطال هو المسابقة الأكثر أهمية.»

وتابع: «ليس حظا سعيدا أو حظا سيئا. أحيانا يتسبب الحديث عن الحظ في إخفاء مشكلات تعاني منها أو إخفاء روح المنافسة» مؤكدا: «يجب أن تتقن كل شيء» من أجل الانتصار في أوروبا.

التفاصيل الصغيرة

وواصل : «إذا قلت إن الحظ عاندنا أمام أوساسونا (في المباراة التي انتهت بالتعادل 1 / 1 الأحد بالدوري الإسباني)، هذا يعني أنني أخفي مشكلات نعاني منها في التحرك بالكرة، وكذلك الأداء الجيد للمنافس».

وأردف أنشيلوتي: «الحديث عن التفاصيل الصغيرة أمر مهم، ففي دوري الأبطال، يمكن أن تسجل ثلاثة أهداف خلال دقائق قليلة، ومثلما حدث هذا لي، قد يحدث لك أيضا في مواجهة بالدور قبل النهائي». وأوضح: «التفاصيل الصغيرة يجرى التحكم بها بعقلية قوية للغاية. وريال مدريد كان الفريق الأكثر اهتماما بهذه التفاصيل».

الحظ ليس سبباً

وأكمل: «أعتقد أن تاريخ هذا النادي لعب دورا في الطريقة التي نؤدي بها. الحظ ليس هو السبب في أن يحقق الفريق هذا النجاح الاستثنائي في هذه البطولة».

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد في الموسم الماضي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، وحقق الفريق انطلاقة مثالية في مسيرة الدفاع عن اللقب هذا الموسم ففاز بأول مباراتين له في دور المجموعات أمام لايبزغ الألماني وسلتيك الاسكتلندي.