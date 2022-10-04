كشف حمد بن فهد، الشريك والمؤسس لعدة مشاريع في مجال التسويق، أن هناك تعارض في بعض جزئيات وثيقة العمل الحر وتصريح موثوق منوهاً بأنهم ينتظرون صدور اللائحة المفصلة.

وقال “بن فهد” عبر برنامج سيدتي أن اللائحة لم تتأخر حتى هذا الوقت إلا لأنها موزونة بشكل دقيق جداً.

ولفت إلى أن الأسر المنتجة التي تصور منتجاتها لا تتطلب الحصول على تصريح موثوق .

وأضاف أنه يمكن تقنين موعد رخصة موثوق بحيث يكون لعام واحد مقابل 5 آلاف ريال وليس ثلاثة سنوات .

 

 

 