كشف حمد بن فهد، الشريك والمؤسس لعدة مشاريع في مجال التسويق، أن هناك تعارض في بعض جزئيات وثيقة العمل الحر وتصريح موثوق منوهاً بأنهم ينتظرون صدور اللائحة المفصلة.

وقال “بن فهد” عبر برنامج سيدتي أن اللائحة لم تتأخر حتى هذا الوقت إلا لأنها موزونة بشكل دقيق جداً.

ولفت إلى أن الأسر المنتجة التي تصور منتجاتها لا تتطلب الحصول على تصريح موثوق .

وأضاف أنه يمكن تقنين موعد رخصة موثوق بحيث يكون لعام واحد مقابل 5 آلاف ريال وليس ثلاثة سنوات .

حمد بن فهد – شريك ومؤسس لعدة مشاريع في مجال التسويق: تقنين موعد رخصة #موثوق ممكن أن يكون لعام واحد مقابل 5 آلاف ريال وليس ثلاثة سنوات @iHamadFahad7#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/5wLP7yNoKW — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 4, 2022