أعلنت مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة عن توفر فرص وظيفية شاغرة في تخصصات التمريض.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
١- أخصائي / أخصائية تمريض عناية مركزة كبار.
2- أخصائي / أخصائية تمريض أطفال حديثي الولادة.
3- أخصائي / أخصائية تمريض عناية مركزة أطفال.
4- أخصائي / أخصائية تمريض أورام.
5- أخصائي / أخصائية تمريض طوارئ.
وأشارت إلى أن التقديم متاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م ولمدة 10 أيام من تاريخه، وذلك من خلال البريد
[email protected]
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