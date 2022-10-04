أعلنت مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة عن توفر فرص وظيفية شاغرة في تخصصات التمريض.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

١- أخصائي / أخصائية تمريض عناية مركزة كبار.

2- أخصائي / أخصائية تمريض أطفال حديثي الولادة.

3- أخصائي / أخصائية تمريض عناية مركزة أطفال.

4- أخصائي / أخصائية تمريض أورام.

5- أخصائي / أخصائية تمريض طوارئ.

وأشارت إلى أن التقديم متاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م ولمدة 10 أيام من تاريخه، وذلك من خلال البريد

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