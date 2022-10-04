دشن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية عدداً من المشاريع التعليمية في الأحساء.

كما شهد نائب أمير المنطقة الشرقية افتتاح معهد الشيخ محمد بن حمد الجبر للتوحد في محافظة الأحساء.

يذكر أن نائب أمير المنطقة الشرقية شهد توقيعَ مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” وغرفة الأحساء لإنشاء وإقامة مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال (سنا).