أوضح ثامر الحصان رئيس باعة الأغنام بسوق العزيزية بالرياض متوسط أسعار الأغنام في أسواق المملكة.

وقال الحصان خلال برنامج ياهلا: “تتراوح أسعار النعيمي والنجدي من 900 ريال إلى 1800 ريال، والسواكني تتراوح أسعارها بين 450 ريال و13000 ريال حسب الوزن”، مشيرا إلى أن الأنواع الروماني والجورجي وغيرها تكون الفئة الأقل سعرا.

واعتبر أن هذه الأسعار معقولة جدا نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف، وبخصوص أساليب الغش في بيع الأغنام، وما يعرف بالتسمين الوهمي، أوضح أن الأساليب موجودة بالسوق لكنها قليلة.

كما أكد الحصان أن بيع الأغنام بالميزان أفضل للبائع والمشتري، حيث يحفظ كل ذي حق حقه، ويتم تحديد السعر وفقا لوزن الغنم.

ثامر الحصان (رئيس باعة الأغنام بسوق العزيزية بالرياض): أساليب الغش في بيع "الأغنام" موجودة بالسوق لكنها قليلة@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/wtct7doPWV — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2022