تنحى “راي داليو” مؤسس صندوق “بريدج ووتر أسوشيتس” عن إدارة أكبر صندوق تحوط في العالم، بعد 12 عامًا من تولي مهام منصبه.

وصرح الرئيس التنفيذي المشارك “نير بار ديا” في مقابلة مع محطة “بلومبرج”: “لم يعد راي داليو يمتلك كلمة الفصل في إدارة الصندوق، هذا تغيير كبير”.

وقال أن “داليو” نقل جميع حقوق التصويت الخاصة به إلى مجلس الإدارة في الثلاثين من شهر سبتمبر الماضي، كما استقال من منصبه كواحد من كبار مسؤولي الاستثمار الثلاثة في “بريدج ووتر”.

وكان “داليو” قد بدأ في عام 2010 خطة انتقالية للتخارج من إدارة الصندوق، لكنه عاني من أجل البحث عن أشخاص لخلافته في إدارة أكبر صندوق تحوط في العالم.

و داليو رجل أعمال أميركي أسس شركة “بريدج ووتر أسوسيايتس” (Bridgewater Associates) في منتصف عقده الثاني، والتي أصبحت أكبر شركة لصناديق التحوط في العالم، وصنفته فوربس بين أغنى 30 شخصاً بأميركا وفي مرتبة 69 في العالم بثروة صافية بلغت 15.