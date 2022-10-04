أوضح المحامي إبراهيم الحسين العقوبات التي يتم توقيعها على من يقوم بالإعلان على مواقع التواصل بدون الحصول على ترخيص موثوق.

وأضاف أن العقوبات تختلف بحسب الأنظمة، إذ قد تصل إلى غرامة مليون أو بما لا يتجاوز 10 مليون ريال، وذلك نظام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أنه يمكن تطبيق عقوبات أخرى لمخالفات تصريح موثوق، ومثل هذه العقوبات تلك التي نص عليها نظام النشر الإلكتروني والتي تصل إلى غرامات لا تتجاوز 500 ألف ريال غرامة.