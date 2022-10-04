كشف المحامي “إبراهيم الحسين” أنه يحق لأي متابع أن يقاضي صاحب إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة واحدة.

وقال خلال ظهوره في برنامج “ياهلا” أن المتابع يمكن مقاضاة المعلن إذا تضرر من منتج أعلن عنه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المحامي نوع المخالفات في الإعلانا مثل الغش، والتضليل، وبدون ترخيص وغيرها ويعاقب عليها الجهات المختصة لكل مخالفة.