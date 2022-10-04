باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية 6935 حالة إسعافية خلال شهر سبتمبر من العام الحالي.

وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى 4924 حالة منها 1916 حالة لم تستدعي حالتها النقل للمستشفيات، في حين كان عدد الحالات المرضية من هذه البلاغات 6655 حالة مرضية، بينما بلغ عدد حالات الحوادث 1654 حالة حوادث من مجموع هذه البلاغات.

يذكر أن الهيئة تسعى للوصول لزمن استجابة أقل من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول إضافة إلى عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الاسعافية الطارئة.

وأكدت الهيئة على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق “أسعفني” الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما وأنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ.