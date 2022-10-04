سحق فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره التشيكي فيكتوريا بلزن، بخمس أهداف مقابل لاشئ ، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف التقدم لبايرن ميونخ عقب مرور (7) دقائق من عمر الشوط الأول ساني قبل أن يُسجل زميله جنابري الهدف الثاني ثم سجل ساديو ماني الهدف الثالث بالدقيقة (21) لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة وأضاف ليروي الهدف الرابع في الدقيقة (50) ثم سجّل موتينج الهدف الخامس بالدقيقة (59).

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة 9 في صدارة مجموعته، فيما يتذيل فريق فيكتوريا بلزن المجموعة بدون رصيد.

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