تحدث المختص التقني طارق الجاسر عن خدمة “مركز العائلة” التي أُطلقت في المملكة بالتعاون مع “سناب شات” مؤكداً

أنه من المفترض ألا يستخدم الأطفال تطبيقات مثل تيك توك ويوتيوب.

وقال الجاسر لبرنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن ولي الأمر يمكن أن يحظر تحميل بعض التطبيقات من جوال ابنه، موضحاً أن الخدمة تستهدف الأبناء من 13 لـ 18 عاماً.

وأضاف أن أحد الوالدين والأبناء مسجلين في سناب شات ، وولي الأمر يستطيع الدخول على إعدادات الابن واختيار مركز العائلة وبموافقة الابن أو الابنة يكون الوالدين والأبناء قد دخلوا في هذه الخدمة.

وتابع أن الخدمة تمكن الآباء من معرفة الأشخاص الذين أضافهم أبنائهم ، ومتى آخر محادثة تمت بينهم خلال آخر 7 أيام ،وكذلك يستطيع أحد الوالدين تقديم بلاغ ضد أحد أصدقاء ابنه لحذفه من حسابه.