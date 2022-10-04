أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية على الهاتف.

وقال السبر :” الأمر يعتمد على نوع هذه الألعاب وماهيتها، إلا أن ضياع الوقت بما لا نفع فيه هذا لا ينبغي على المسلم، لا شك أن الترفيه عن النفس مباح ولكن الإنسان وقته أثمن من أن يضيعه فيما لا يعود عليه بالنفع”.

وأضاف ” أما إن كانت تلك الألعاب من الألعاب التي فيها فائدة ونفع بشرط ألا يكون فيها شئ محرم، وهذه الألعاب يدخلون فيها الآن بعض الأمور وصلت إلى الشرك وتعظيمه، وكذلك هناك ألعاب تعلم الإرهاب يجب أن يحذر منها ”