كشف رئيس باعة الأغنام بسوق العزيزية بالرياض ثامر الحصان عن أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين في قطاع الأغنام.
وقال خلال ظهوره في برنامج ياهلا على روتانا خليجية أن أبرزها الأسواق العشوائية ، مشيراً إلى أن هناك أسواقاً في أطراف الرياض مخالفة من ناحية العمالة والموقع كالبيع في أماكن غير مخصصة للبيع وهذا يضر بالأسواق المنظمة، فضلاً عن بيع أغنام مسروقة.
أبرزها الأسواق العشوائية المخالفة..
ثامر الحصان (رئيس باعة الأغنام بسوق العزيزية بالرياض) يلخص أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين في قطاع الأغنام @Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليج pic.twitter.com/vjeoMjackD
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2022
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