كشف المزارع عمر محمد أن “المانجو الملكية” أحد الأنواع الفاخرة ، لا يتجاوز سعرها 150ريالا للكرتون الواحد في جازان والمجاردة بينما في دول الخارج تقدم لطبقة معينة بسبب غلائها وجودتها.

ولفت إلى أنه إذا فتح مجال للتصدير وشارك في المزادات العالمية سيحقق أرباحاً عالية جداً.