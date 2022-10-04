كشف المزارع عمر محمد أن “المانجو الملكية” أحد الأنواع الفاخرة ، لا يتجاوز سعرها 150ريالا للكرتون الواحد في جازان والمجاردة بينما في دول الخارج تقدم لطبقة معينة بسبب غلائها وجودتها.
ولفت إلى أنه إذا فتح مجال للتصدير وشارك في المزادات العالمية سيحقق أرباحاً عالية جداً.
فيديو | المزارع عمر محمد: "المانجو الملكية" في دول الخارج تقدم لطبقة معينة بسبب غلائها.. بينما في جازان والمجاردة لا يتجاوز سعرها 150ريالا للكرتون الواحد#الراصد pic.twitter.com/5OYjKHmMBe
— الراصد (@alraasd) October 4, 2022
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