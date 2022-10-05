يدرس تحالف أوبك+ الذي يضم المملكة، تخفيضات في إنتاج النفط تصل إلى مليوني برميل يومياً.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت دول أوبك + بعدم المضي قدماً في تخفيض إنتاج النفط، مبررة طلبها بأن العوامل الأساسية الاقتصادية لا تدعم خفض الإنتاج، وفق “رويترز”.

وجاء ذلك قبل يوم من اجتماع رسمي للتحالف المنتج للنفط، والذي يتم خلاله مناقشة خفض إنتاج الخام تزامناً مع تراجع الدولار الذي جعل مشتريات النفط أقل تكلفة.

وكانت العقود الآجلة ارتفعت لخام برنت بنسبة 3.3 % لتبلغ عند التسوية 91.80 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.5 % لتبلغ 86.52 دولار للبرميل.